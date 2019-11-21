taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.697
Euro
6.3208
Altın
1473.6
Borsa
106774.89
Gram Altın
270.317
Bitcoin
44997.11

Başörtülü öğretmene saldıran kadın gülerek adliyeye gitti

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran kadın, adliyeye sevk edildi. Saldırgan kadının adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen kameralara bakarak gülmesi, dikkat çekti.

İHA | 21.11.2019 - 11:54..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Beşiktaş’ta geçtiğimiz salı günü saat 21.27 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı.

Başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Başörtülü öğretmene saldıran kadın adliyeye sevk edildi İZLE

GÜLEREK ADLİYEYE GİTTİ

Berrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında kendisini görüntülen kameralara bakarak gülen Berrak K., basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Başörtülü öğretmene saldıran kadın gülerek adliyeye gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt vefat etti

229
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

112
Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

117
Rus ordusu, nükleer cephane kullanan dev topu test etti

Rus ordusu, nükleer cephane kullanan dev topu test etti

62
İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

384
ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

170
Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir