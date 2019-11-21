Başörtülü öğretmene saldıran kadın gülerek adliyeye gitti

İstanbul Beşiktaş’ta geçtiğimiz salı günü saat 21.27 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı.
Başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Başörtülü öğretmene saldıran kadın adliyeye sevk edildi İZLE
GÜLEREK ADLİYEYE GİTTİ
Berrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında kendisini görüntülen kameralara bakarak gülen Berrak K., basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.