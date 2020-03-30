Batarya teknolojisini geliştirmek için virüsler kullanılıyor

Son yıllarda elektrikli otomobil sektörü oldukça büyüme gösterdi. Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, daha güçlü bataryaların kullanılması ve otomatik pilot yazılımının geliştirilmesiyle daha da büyüdü.

Ancak bilim insanları, elektrikli otomobiller dahil birçok alanda kullanılan bu bataryaların daha verimli çalışabilmesi için virüslerden yararlanıyor.

ABD'nin en önde gelen teknik üniversitelerinden biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Profesör Angela Belcher'in 2009 yılında yaptığı bir buluş, günümüzün en önemli endüstrilerinin başında gelen batarya ve pillerin yapısında çığır açmaya hazırlanıyor.

VİRÜSLER KULLANILIYOR

Biyolojik mühendislik ve malzeme bilimi alanında önemli çalışmalara imza atan 52 yaşındaki Belcher, günümüzde sıklıkla kullanılan lityum-iyon bataryalarda bulunan artı ve eksi kutup elektrotları, canlı virüsleri kullanarak birleştirmeyi başardı.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde 2 milyar dolar fon alan bu çalışma, söz konuyu lityum-iyon bataryaların üretiminde ortaya çıkan zehirli maddeleri azaltarak, pillerin ömrünü de uzatmayı hedefliyor.

YILLAR İÇİNDE BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ

10 sene önce Beyaz Saray'da bu konudaki çalışmalarını siyasilere tanıtan Belcher, günümüze gelindiğinde büyük bir ilerleme kaydetti.

Belcher, virüslerin 150 farklı maddeyle çalışabildiğini ve bulduğu yöntemin güneş pilleri gibi farklı malzemelere de uygulanabildiğini ortaya çıkardı.

ABD'li profesör, virüsleri nano-teknoloji yöntemiyle bataryalar içerisinde kullanıyor. Bu sayede bataryaların ömürleri uzuyor, güç yoğunluğu artıyor ve şarj süreleri kısalıyor.