Batman şehidini uğurladı

Suriye'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin naaşları son yolculuklarına uğurlanıyor.

Şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'dan uçakla Batman Meydan Komutanlığına ulaştırılan şehit Bağatur'un cenazesi, kara yoluyla Sason'a götürüldü.

ÖZGEÇMİŞİ OKUNDU, SLOGANLARLA MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ

Cuma Bağatur'un için Sason Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, şehit Bağatur'un öz geçmişi okundu.

Şehit Cuma Bağatur'un cenazesi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", sloganlarıyla tekbirler eşliğinde götürüldüğü Erdemli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

ASKERE GİDEBİLMEK İÇİN YAŞINI BÜYÜTTÜ

Geçen yıl annesini kanser hastalığından kaybeden şehidin askere gidebilmek için yaşını büyüttüğü, vatani görevini tamamladıktan sonra da sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev aldığı öğrenildi.