Bayburt’ta sulama alanlarına girmek yasaklandı

Bayburt Valiliği tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili olarak gönderilen yazıda yasağa uymayanlar hakkında ceza ve yaptırım uygulanması talimatı verildi.

CAN KAYIPLARI ÖNLENECEK

Baraj, gölet ve regülatörlerdeki dalgalı zemin yapısının su derinliğini ani değişimlere maruz bırakabileceğine dikkat çekilen kararda, çeşitli türdeki dolguların zemini çamurlaştırmasının yanı sıra bitki ve tahliye yapılarının da istenmeyen can kayıplarına sebep olabileceği ifade edildi.

TATLI SULARDA KALDIRMA KUVVETİ DAHA AZ

Metinde kaldırma kuvvetinin deniz suyuna göre daha az olduğu tatlı sularda boğulma vakalarının sıklıkla yaşanıldığına işaret edilerek, “Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu soğuk şoku, ağır solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik kalp atışı hızı ve tansiyonun yükselmesi ile hipotermi yaşanabilmektedir.” maddesi yer aldı.