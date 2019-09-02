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Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 25 bini geçti

Kilis'teki Babel Selam Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Suriyelilerin dönüş hakkı, yıl sonuna kadar sürecek.

DHA | 02.09.2019 - 15:33..
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Ramazan Bayramı için  17-31 Mayıs 2019 tarihi ile Kurban Bayramı için 22 Temmuz- 9 Ağustos arasında Kilis Valiliği'nin izniyle ülkelerine giden 60 bini aşkın Suriyelinin, dönüşleri sürüyor.

KİLİS ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPIYORLAR

Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı'na işlemlerini yaptıran Suriyeliler, daha sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.

Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 25 bini geçti VİDEO

YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden Suriyelilerin, şu ana kadar 25 binin Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Suriyelilerin dönüşünün, 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 25 bini geçti

Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 25 bini geçti

Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 25 bini geçti

Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 25 bini geçti

Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 25 bini geçti

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