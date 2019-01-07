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Bazı hava durumu uygulamaları, konum verilerinizi satıyor

Telefonlara indirilen bazı hava durumu uygulamalarının, konum verilerinizi alarak, başka şirketlere sattığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 15:56..
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Kullanıcılara daha doğru tahmin sunabilmek için çeşitli konum verilerini kullanan hava durumu uygulamalarından bazıları, bu verileri başka şirketlere satıyor. Üstelik uygulamalardan bazıları, bu verileri açık artırma yolu ile en yüksek teklifi veren şirketlere satıyor.

hava durumu

KONUM VERİLERİNİZ SATILIYOR

Söz konusu uygulamaların, verilerinizi hangi şirkete sattıkları bilinmese de, çoğu kullanıcı Facebook ve Google'dan şüpheleniyor. Hemen hemen her telefonda bulunan uygulamalar, doğru tahmin yapmak için konum bilgilerinizi sizden istiyor. Bu verileri topladıktan sonra ise yüksek fiyat veren şirketlere para karşılığında satıyor.

hava

LİSTEDE BİRÇOK UYGULAMA VAR

Yapılan incelemelerde, The Weather Channel ve WeatherBug gibi uygulamaların, şüpheli üçüncü taraf şirketlerine, kullanıcıların konum verilerini gönderdiği ortaya çıktı. Popüler hava durumu uygulaması Accuweather'ın 2017 yılında yapılan araştırmada, yine bu verileri sattığı belirlenmişti. Üstelik bu uygulamanın, konum özelliği kapalı olan telefonların da konum verilerini topladığı ortaya çıkmıştı.

IMEI NUMARALARI DA TOPLANDI

Geçtiğimiz hafta Google Play Store'da bulunan 'Weather Forecast — World Weather Accurate Radar' adlı uygulamanın, sadece konum verilerini toplamakla kalmayıp, aynı zamanda mobil telefonlardaki IMEI numaralarını ve kullanıcıların e-posta adreslerini de topladığı anlaşıldı.

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