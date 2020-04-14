Bazı iPhone uygulamaları, kullanıcılara haksız fatura kesiyor

Sensor Tower, App Store'a yüklenen onlarca uygulamanın kullanıcıları dolandırarak haksız gelir elde ettiğini ortaya çıkardı. Basit bir sistem hatasından faydalanan uygulamalar, kullanıcılara çeşitli faturalar keserek gelir elde edebiliyor.

İngiliz güvenlik şirketi Sophos'un verilerine göre; toplamda 3.6 milyon kez indirilen uygulamaların büyük bir kısmı fotoğraf düzenleme, yüz filtresi, QR kod okuma, fal bakma ve astroloji uygulamaları kategorilerinde yer alıyor.

Ayrıca uygulamalar, sahte yollarla puanlarını yükseltip kullanıcıların güvenini kazanmayı başarıyor.





APPLE'IN ÖZELLİĞİNDEN FAYDALANIYORLAR

Kötü niyetli uygulamalar, Apple'ın kullanıcılara sunduğu deneme süresi özelliğinden yararlanıyor. Apple'ın bu özelliği, ücretli veya abonelik hizmeti sunan uygulamaları indiren kullanıcılara, öncesinde bir deneme süreci sunuyor. Ancak tespit edilen zararlı uygulamalar, deneme süresi içerisinde kullanıcılara fatura kesebiliyor. Üstelik fatura kesileceğine dair kullanıcıdan onay alınıyor.

KULLANICILAR OKUMADAN ONAY VERİYOR

Zararlı uygulamalar telefona indiğinde, kullanıcıların karşısına 'Hükümler ve koşullar’ bölümü çıkıyor. Ancak kullanıcılar, çok uzun olduğu için bu koşullara okumadan onay veriyor. Bu sayede uygulamalar da yasal bir şekilde deneme süresi bitince para alabiliyor.

Bu yöntemi kullanan bazı uygulamaların, ödeme ekranına girilen kredi kartı bilgilerini de çaldığı ortaya çıktı.

Tespit edilen uygulamaların tam listesi ise şu şekilde: