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Bazı uygulamalar konum bilgilerinizi başkalarına satıyor

Telefona yüklediğiniz bazı uygulamalar, siz farkında olmadan konum verilerinizi toplayarak bazı şirketlerle paylaşıyor.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 15:27..
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Günümüzde akıllı telefon sayısının bir hayli artmasıyla mobil uygulama sayısı da arttı. Çeşitli marketlerde bulunan birçok uygulama, kullanıcı verilerini kötü amaçlı kullanabiliyor, ve bunu yaparken kullanıcıların ruhu bile duymuyor. New York Times'ın haberine göre kullandığınız bazı uygulamalar, konum bilgilerinizi toplayıp reklam şirketlerine veya diğer şirketlere satıyor.

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46 yaşındaki matematik öğretmeni Lisa Magrin, New York'ta sabah 7'de çalıştığı orta okula her gün arabayla giderken, telefonundaki bir uygulama her iki saniyede bir konum verilerini topladı. Uygulama tarafından telefonundan toplanan verilerden bir güzergah oluşturuldu. Ayrıca Lisa Magrin, bir dermatolog randevusu ve eski erkek arkadaşının evine kadar izlendi.

Bazı uygulamalar konum bilgilerinizi başkalarına satıyor

Araştırmalara göre kullandığımız mobil uygulamalar tarafından 200 milyona yakın telefon izleniyor. Bu verileri reklam verenlere satan şirketler, geçen yıl yaklaşık 21 milyar dolar para kazandı.

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