BBC'nin yayımlamadığı Gazze belgeseli, BAFTA'da ödül kazandı

İngiltere’de düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri’nde, dikkat çeken bir yapım ödülle taçlandırıldı. İsrail'in yıkım ve katliama uğrattığı Gazze’deki sağlık çalışanlarının tanıklıklarını ve hastanelere yönelik saldırıları konu alan “Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar” adlı belgesel, tartışmaların gölgesinde önemli bir başarı elde etti.

BBC’NİN REDDETTİĞİ BELGESEL ÖDÜLLE GÜNDEME GELDİ

BBC için hazırlanan ancak yayımlanması “tarafsızlık ilkesi” gerekçesiyle reddedilen belgesel, daha sonra Channel 4 ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu. Yapım, BAFTA TV Ödülleri’nde “En İyi Güncel Olaylar Yapımı” kategorisinde ödül kazandı.

YAPIM EKİBİNDEN SANSÜR TEPKİSİ

Ödül töreninde konuşan yapım ekibi, BBC’nin kararıyla ilgili sert eleştirilerde bulundu. Sunucu ve gazeteci Ramita Navai, BBC’nin projeyi finanse etmesine rağmen yayınlamayı reddettiğini hatırlatarak bunun bir “sansür” olduğunu ifade etti.

Navai, “Susturulmayı ve sansürlenmeyi kabul etmedik. Bu filmi yayımladığı için Channel 4’e teşekkür ediyoruz.” sözleriyle platform değişikliğinin önemine dikkat çekti.

“GAZZE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI HEDEFTE”

Belgeselde, Gazze’de görev yapan doktorların yaşadığı zorluklar ve sağlık sistemine yönelik saldırılar yer alıyor. Yapım ekibi, bölgede 1700’den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, yüzlercesinin ise gözaltına alındığını belirtti.

Ödül, İsrail hapishanelerinde bulunduğu belirtilen Filistinli sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

BBC’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER SERTLEŞTİ

Yapım şirketi Basement Films kurucusu Ben de Pear, BBC’nin kararını eleştirerek kurumun gazeteciliğe engel olduğunu savundu. Ben de Pear, ödül töreninde yaptığı açıklamada, BBC’nin tutumunu dolaylı biçimde sorgulayan ifadeler kullandı.

YAYIN KRİZİ VE SÜREÇ

BBC, belgeselin tarafsızlık standartlarına uymadığı gerekçesiyle yayını iptal etmiş, ardından yayın haklarını yapım şirketine devretmişti. Şubat ayında yayımlanması planlanan yapım, daha sonra Channel 4 tarafından ekranlara taşınmıştı.

Tüm bu süreçlerin ardından belgesel, BAFTA ödülüyle uluslararası medya tartışmalarının merkezine yerleşti.