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BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın ve esnafın finansman şartlarını rahatlatmak için kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik getirdi.

AA | 18.03.2020 - 05:08..
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BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı.

Buna göre, kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

GECİKME SÜRESİ 180 GÜN'E UZATILDI

Kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, kurul kararı tarihi itibarıyla birinci ve ikinci grupta izlenen krediler için 31 Aralık 2020'ye kadar 180 gün olarak uygulanmasına karar verildi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü ve 5'inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, bu kurul kararı tarihi itibarıyla birinci ve ikinci grupta izlenen krediler için 31 Aralık 2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanmasına karar verildi.

90 günlük gecikmeye rağmen ikinci grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam olunmasına, anılan yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmamasına, bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurum internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

ÜÇÜNCÜ GRUPTA SINIFLANDIRILMA ŞART KALDIRILDI

Açıklamada verilen bilgilere göre, uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini de kapsıyor.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandı. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin üçüncü grupta sınıflandırılma şartı kaldırıldı.

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