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Beach kapısında veto yiyen Şeyma Subaşı

Dün Çeşme'de gündüz partisine katılmak isteyen Şeyma Subaşı'nın mekana alınmama sebebinin, eski sevgilisi Burak Beşer'in nişanlısı olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 09.06.2019 - 14:25..
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Beach kapısında veto yiyen Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı'nın eski sevgililerinin hayatında olan kadınlarla başı dertte.

Acun Ilıcalı ile evliliği boyunca neredeyse ülkeye hiç ayak basmayan Subaşı, boşanmasının ardından yaz tatillerini Türkiye'nin gözde tatil beldelerinde geçirmeye başladı.

20 DAKİKA KAPIDA BEKLEDİ

Bodrum'dan Çeşme'ye geçen ünlü güzel, dün arkadaşlarının katıldığı gündüz partisine gitmek istedi. Ancak Subaşı, kapıda 20 dakika bekledikten sonra güvenliğin, "İçeriden talimat böyle, sizi alamayacağız." sözlüyle karşılaştı.

Duruma bozulan Subaşı, neden içeriye giremediğini araştırınca, arkadaşlarından, 'kadınsal mevzu' olduğunu öğrendi.

Beach kapısında veto yiyen Şeyma Subaşı

ESKİ SEVGİLİSİNİN NİŞANLISI ENGELLEDİ

"Kadınsal mevzu"nun ne olduğu merak edilirken konu bugün açıklığa kavuştu.

Subaşı'nın alınmaması için, Acun Ilıcalı'dan önceki sevgilisi Burak Beşer'in nişanlısı Ece Akbulut'un talimat verdiği belirtildi.

Mekanın sahibi Beşer'in nişanlısı Akbulut'un, görevlilere, "Kesinlikle mekana alınmayacak" dediği iddia edildi.

Beach kapısında veto yiyen Şeyma Subaşı

3 YIL ÖNCE DE İÇERİ ALINMAMIŞTI

Öte yandan Şeyma Subaşı, 2016 yılında Bebek'te bir mekana girmek istemiş, o dönem Acun Ilıcalı ile evli olan Zeynep Yılmaz, ünlü güzelin içeriye alınmasını engellemişti.

Aradan geçen 2,5 yılın ardından Subaşı, o mekanı satın alarak Acun Ilıcalı ile ortak olmuştu.

Beach kapısında veto yiyen Şeyma Subaşı

Beach kapısında veto yiyen Şeyma Subaşı

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