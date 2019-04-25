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Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunu tespit edebilen akıllı bez

Türk bilim insanlarınca, üniversite ve özel sektör iş birliği ile geliştirilen akıllı bez ile bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları tespit edilebilecek.

AA | 25.04.2019 - 09:04..
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Üniversite ve özel sektör işbirliği ile geliştirilen "akıllı bebek bezi" ile idrar yolu enfeksiyonları başlangıç aşamasında anlaşılabilecek.

İstanbul Üniversitesi ile Pine firması tarafından yürütülen çalışma kapsamında geliştirilen bebek bezi, hijyen sağlamanın yanı sıra idrar yolu hastalıklarının ön ttespiti için kullanılan ürün haline dönüştürüldü.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör, "Bakteriyel kaynaklı enfeksiyon varlığında bezin dış kısmından herkes tarafından rahatça görülebilecek pembe renkli bir değişim gözlemleneceki" ifadelerini kullandı.

bebek

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın 1,5 yıl sürdüğünü ifade etti.

İdrar yolu enfeksiyonunun, yetişkinler kadar bebeklerde de en sık rastlanan sağlık sorunu olduğunu ifade eden Güngör, bebeklerdeki enfeksiyonun geç tanısının, istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Banu Güngör, enfeksiyon varlığının nasıl anlaşılacağına ilişkin de "Bakteriyel kaynaklı enfeksiyon varlığında bezin dış kısmından herkes tarafından rahatça görülebilecek pembe renkli bir değişim gözlemlenecek." açıklamasını yaptı.

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