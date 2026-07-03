Bedelli askerlik 2026 Temmuz ödemesi değişiyor

Bedelli askerlik ödemesi, altı aylık enflasyon farklarıyla birlikte oluşan memur ve memur emeklisinin zam oranı ile tekrar şekilleniyor. Bu yılın ilk yarısında iki kez değişen rakam, temmuz için de değişim gösterecek.

Ancak Milli Savunma Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamaya göre, oluşan rakam önce Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilecek, sonra da Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİĞİN 470 BİN LİRAYA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Bugün açıklanan veriye göre, kesin olmamakla birlikte rakamın 470 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.

KESİN RAKAM DAHA SONRA DUYURULACAK

Kesin rakamı resmi makamlar yapacakları inceleme ve değerlendirmelerin ışığında kamuoyu ile paylaşacaklar.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama yaptı. Yeni tutarın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı "Mali ve Sosyal Haklar" Genelgesi sonrasında duyurulacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aktürk, bedelli askerlik ücretine ilişkin yaptığı açıklamada, 2026 yılının ikinci yarısında geçerli olacak yeni tutarın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak "Mali ve Sosyal Haklar" Genelgesi'nin ardından kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki değişiklikler doğrultusunda yılda iki kez güncelleniyor. Bu nedenle milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yön verecek enflasyon verileri ile maaş katsayılarının netleşmesi, bedelli askerlik ücretinin de belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yayımlanacak genelgeyle birlikte yeni bedelli askerlik ücretinin de kesinleşmesi bekleniyor.

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