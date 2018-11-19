taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.34935
Euro
6.1077
Altın
1219.7495
Borsa
93568.15
Gram Altın
209.724

Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinden açıklandı.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 09:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik celp dönemleri MSB ASAL sonuç sorgulama adresinde açıklandı.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada kasım sonu ve aralık başı ifadelerini kullanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu kez 19-25 Kasım tarih aralığını işaret etmişti.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet üzerinde bulunan ilgili link üzerinden sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecek olan adaylar hangi celp döneminde gideceklerini bu hafta sorgulayabilecek. e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “ASAL bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama” yazan kişiler Milli Savunma Bakanlığı’na ait bu hizmeti kullandıkları takdirde celp dönemlerini ve gidecekleri yeri öğrenebilecek.

Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

16
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

18
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

47
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri

32
Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

67
HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

51
Yatalak babasının boğazını kesip intihara kalkıştı

Yatalak babasının boğazını kesip intihara kalkıştı

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM