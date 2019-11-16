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Bedelli askerlik yapacakların tazminat hakkı var

Askerlik hizmetini yapmak için işten çıkanlar, 1 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorsa kıdem tazminatını alabilir.

Haber Merkezi | 16.11.2019 - 11:11..
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Bedelli askerlik yapacakların tazminat hakkı var

Bedelli askerlik hizmetini tamamlamak için kasım ayında bot bağlayacak isimler, hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı.

Celp döneminin gelmesini bekleyen binlerce kişinin aklında benzer sorular var. Bunlardan biri de kıdem tazminatı.

Bu konuya netlik kazandırıldı.

"1 YILDIR AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞIYORSA..."

NTV'de ekrana gelen programda merak edilen soruya cevap veren Prof. Dr. Cem Kılıç, "Kural olarak; kıdem tazminatına hak kazanma koşullarından bir tanesi de askerlik hizmeti için ayrılmaktır. Eğer o kişi, o iş yerinde 1 yıllık kıdemini doldurmuşsa, yani 1 yıldır o iş yerinde çalışıyorsa askerlik hizmeti sebebiyle ayrıldığında kıdem tazminatını alabilir." ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik yapacakların tazminat hakkı var VİDEO

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