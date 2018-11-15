Bedelli askerlikte 37 celp daha açılacak

Bedelli askerliğin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında 37 celp halinde yapılacağını da belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, il ve birliklerin haftaya açıklanacağını ifade etti.

TESLİM OLMAYI BEKLEYEN 566 BİN 896 YÜKÜMLÜ

Kışlalara teslim olmayı bekleyen 566 bin 896 yükümlü için 37 celp daha açılacak.

Bundan sonraki celp dönemlerinin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıklayan Akar, toplam 40 celp olacağını ifade etti.

SON CELPTE TEZKERE 28 ŞUBAT'TA

Son yükümlüler, 7 Şubat'ta birliklerine teslim olacak, 28 Şubat'ta da tezkere alacak.

48 İL 92 BİRLİK

Hulusi Akar, temel askerlik eğitimlerinin bu süre zarfında 48 ilde Kara, Deniz Hava ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı 92 birlikte yapılacağını dile getirdi.

Bu zamana kadar askerlik yapan erlerin, eğitim aldığı şehirler; Burdur, Sivas, Manisa, Antalya, Tokat, Amasya, Erzincan, Çanakkale, Aydın, Bilecik, İzmir olarak belirlenmişti.

CELP DÖNEMİ VE İLLER HAFTAYA AÇIKLANACAK

Akar, yükümlülerin hangi celpte hangi ilde ve hangi birlikte temel eğitim alacaklarına ilişkin duyurunun önümüzdeki hafta yapılacağını da vurguladı.