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Bedellide yaş 20 oldu

Yeni askerlik sisteminde her yaştan kişi 30 bin lira karşılığında bedelliden faydalanabiliyor.

Haber Merkezi | 23.05.2019 - 11:02..
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Bedellide yaş 20 oldu

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Yeni askerlik sistemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

AK Parti Milletvekili Mehmet Muş, yeni sistemle ilgili detayları açıkladı.

Yeni sistemde askerlik süresinin 6 aya indirildiğini isteyenin maaş karşılığında 6 ay daha devam edebileceğini hatırlatan Muş, verilecek maaşın asgari ücretten az olmayacağını söyledi.

"ASKERE GELMEDİKLERİ HER GÜN İÇİN CEZA ÖDEYECEKLER"

Bakaya kalanlarla ilgili de önemli bir detayı paylaşan Muş, "Yoklama kaçağı olanlar ile bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak. Bu durumdaki kişiler, askere gelmediği her gün için de ceza ödeyecek." dedi.

YASA ÖNCESİ BAKAYA KALANLARIN 1 HAKKI VAR

Mehmet Muş, yasa çıkmadan önceki tarihte asker kaçağı olanların iste 1 defaya mahsus affedilerek bedelliden faydalanabileceğini söyledi.

Bedellide yaş 20 oldu

BEDELİ 2 KATINA ÇIKTI

Bir diğer önemli ayrıntı ise bedellideki yaş meselesi. Mehmet Muş bu konuda da son bilgileri paylaştı. Mehmet Muş, "20 yaşını dolduranlar bedelliden faydalanabilecek. Yeni askerlik sisteminde bedelli ücreti 31 bin lira." dedi.

Son çıkan bedelli yasasında bedelli askerlik ücreti 15 bin lira olarak belirlenmişti. Bu yasayla birlikte bedelli askerliğin bedeli 2 katına çıkıyor.

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