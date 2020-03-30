Begüm Kütük: Evde olmak kolay değilmiş

Oyuncu Begüm Kütük ile eşi, karikatürist Erdil Yaşaroğlu önceki gün Kuruçeşme’deki marketten çıkarken görüntülendi.

Tedbiri elden bırakmayan ünlü çift, maske, eldiven takmayı ihmal etmedi. İnsanlarla araya mesafe koyup yürüyen çift 15 gündür evden çıkmadıklarını söyledi.

"ÇIKMAK ZORUNDA KALDIK"

Kütük “Mutfak alışverişi için çıkmak zorunda kaldık. Erdil işlerinden dolayı zaten yıllar önce ‘evden ofis’ sistemine geçmişti. Ben çekimler için her gün çıkıyordum. İlk kez aynı evin içinde bu kadar uzun zaman geçiriyoruz. Kolay değilmiş. Ama ‘Yeter artık çıkıp gezelim’ kafasında da değiliz. Bugünleri atlatacağımıza inanıyorum. Biraz daha sabır” dedi