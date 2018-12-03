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Bekir Coşkun: İstiklal Caddesi çarşaflıların işgalinde

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazetenin yazarı, İstiklal Caddesi'nde gezerken şalvarlıların, Arapların, Afrikalıların burayı işgal ettiğini söyledi.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 10:07..
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Bekir Coşkun: İstiklal Caddesi çarşaflıların işgalinde

Bekir Coşkun Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde İstiklal Caddesi'ni betimlerken "İşgalden beter" diyerek çarşaflıların, şalvarlıların bu bölgeyi işgal ettiğini söylüyor ve ekliyor: "Hani geldikleri gibi giderler ihtimali vardı ya, bu ihtimal şimdi yok."

Coşkun İstiklal Caddesi'ni anlatırken şu ifadeleri kullanıyor:

BİR DAHA SENİ GEZMEYE KALKMAM İSTANBUL

"Çarşaflılar, şalvarlılar, sadece gözü gözükenler, Afrikalılar, Afganlar, Araplar… 500 bin Suriyeli, bir yıl içinde 2 milyonun daha gelmesi bekleniyor…İşgalden beter…

Hani “Geldikleri gibi giderler” ihtimali vardı, oysa bu ihtimal şimdi yok. Tanınmaz haldesin. Bir daha seni gezmeye kalkmam İstanbul.Tepeden tırnağa ihanetsin."


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