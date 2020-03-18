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Bekir Aksoy, ikinci kez baba oldu

İkinci kez baba olan Bekir Aksoy, doğumhaneden fotoğraf paylaştı.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 12:37..
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Oyuncu Bekir Aksoy, geçtiğimiz eylül ayından meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri, dün dünyaya geldi. Bekir Aksoy, güzel haberi Instagram'dan duyurdu.

Bekir Aksoy, ikinci kez baba oldu

Doğuma giren Aksoy, "Arkadaşlar, dün 14.55 te oğlumuz Asil dünyaya merhaba dedi.

"NORMAL DOĞUM YAPTI"

Allah'a şükür hem Asil'in hem de dün çok zor bir şeyi başaran, normal doğum yaparak bütün doğum anını her hücresinde hissederek bizi sonsuz mutlu eden güzel eşim çok iyi ve sağlıklılar.

Ayrıca doktorumuza çok teşekkür ediyorum. Tabii bu muhteşem ekibe de ayrı ayrı sonsuz minnettarız. Belki teker teker isimlerini sayamayacağım doktorlar, hemşireler, görevliler ve ebelerimiz, iyi ki varsınız." yazdı.

Bekir Aksoy, ikinci kez baba oldu

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