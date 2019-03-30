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Belarus Cumhurbaşkanı çiftlik çalışanlarını azarladı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, bir çiftlik ziyareti sırasında ineklerin bakıldığı yerin durumunu görünce sinirden adeta çıldırdı.

Haber Merkezi | 30.03.2019 - 10:39..
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Belarus'un Mogilyov şehrinde bir çiftlik ziyareti yapan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, çiftlik ziyareti sırasında oldukça sinirlendi.

Belarus Cumhurbaşkanı çiftlik çalışanlarını azarladı

LUKAŞENKO GÖREVLİYE BAĞIRDI

Lukaşenko, ziyareti sırasında ineklerin kötü şartlarda yaşadığını ileri sürdü. Bu nedenle de bir görevliye herkesin içerisinde bağırdı.

Belarus Cumhurbaşkanı çiftlik çalışanlarını azarladı VİDEO

HEPİNİZİ TUTUKLATIRIM

Lukaşenko çiftlik çalışanlara kızarak, "Neden beni buraya getirdiniz? Sizi güvenlik görevlisine kelepçeletmeme izin vermeniz için mi?" diye konuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı çiftlik çalışanlarını azarladı

3 GÖREVLİYİ KOVDU

Bu olayın hemen ardından Belarus Cumhurbaşkanı, çiftliğin yöneticisi de dahil 3 görevliyi kovdu.

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