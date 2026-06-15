Belçika ile Mısır yenişemedi

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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Rudi Garcia yönetimindeki Belçika ile Hossam Hassan'ın çalıştırdığı Mısır, G Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Seattle'daki Lumen Field'da oynanan ve Brezilyalı hakem Ramon Abatti'nin yönettiği müsabakada kazanan çıkmadı.

Belçika ile Mısır, ilk maçlarında 1-1 berabere kaldı.

KAZANAN ÇIKMADI

Mısır, Emam Ashour'un 19. dakikada attığı golle Belçika karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Belçika, Muhammed Hany'nin 66. dakikada kendi kalesine attığı golle maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından iki takım da turnuvaya 1'er puanla başladı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Belçika, gruptaki bir sonraki maçında Belçika, İran ile karşı karşıya gelecek.

Mısır, Yeni Zelanda ile puan mücadelesi verecek.