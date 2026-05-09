Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye'ye geliyor

Belçika’dan Türkiye’ye, son yılların en kapsamlı ekonomik heyet ziyaretlerinden biri gerçekleşiyor.

Kraliçe Mathilde’in başkanlık edeceği ve hükümetin üst düzey isimleri ile özel sektör temsilcilerinin yer alacağı geniş kapsamlı ekonomik misyon, 10-14 Mayıs tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunacak.

DEV HEYET TÜRKİYE’YE GELİYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ziyaret kapsamında Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma ve Dış Ticaret alanından sorumlu Theo Francken ile birlikte farklı bölgesel hükümet başbakanları da heyette yer alacak.

Toplamda 428 özel sektör temsilcisinin katılacağı misyon, Belçika’nın Türkiye ile ekonomik ilişkilerde ne denli geniş bir perspektif hedeflediğini ortaya koyuyor.

EKONOMİ, SAVUNMA VE TEKNOLOJİ MASADA

Ziyaret süresince iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak. Enerji, savunma sanayii, havacılık, lojistik, sağlık bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme gibi birçok stratejik alanda yeni yatırım ve iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Ayrıca firma ziyaretleri, birebir iş görüşmeleri ve sektör bazlı temaslar da program kapsamında gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE-BELÇİKA EKONOMİ FORUMU DÜZENLENECEK

Ziyaretin önemli başlıklarından biri de Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu olacak. Forumda iki ülke özel sektör temsilcileri bir araya gelerek yeni ticari ortaklıkların zeminini oluşturacak.

Bu kapsamda savunma, havacılık ve sosyal güvenlik gibi alanlarda hükümetler arası anlaşmaların da imzalanması bekleniyor.

TİCARET HACMİ 9,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2025 yılı itibarıyla Türkiye ile Belçika arasındaki dış ticaret hacmi 9,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye’nin Belçika’ya ihracatı 5 milyar dolar, ithalatı ise 4,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

2002–2026 döneminde Belçika’dan Türkiye’ye yapılan yatırımların toplamı 9,3 milyar dolara ulaşırken Türkiye’nin Belçika’daki yatırımları ise 490 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

300 BİN TÜRK VATANDAŞI KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR

Belçika’da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşı, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin güçlenmesinde önemli bir köprü işlevi görüyor. Bu topluluğun Belçika ekonomisine ve toplumuna önemli katkılar sunduğu vurgulanıyor.

2012’DEN SONRA İLK BÜYÜK ZİYARET

Belçika’nın Türkiye’ye son ekonomik misyon ziyareti, 2012 yılında gerçekleştirilmişti. O dönem Veliaht Prens olan Kral Philippe’in başkanlık ettiği heyete, Kraliçe Mathilde de Prenses ünvanıyla eşlik etmişti. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ekonomik diplomasinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Yeni ziyaretin, Türkiye-Belçika ilişkilerinde yeni bir ekonomik ivme oluşturması bekleniyor.