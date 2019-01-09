Belçika vizesiz seyahat edebilen 10 ülke arasına girdi

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Belçika vatandaşlarının 184 ülkeye vizesiz giriş yaptığını açıklayarak, Belçika’nın vizesiz seyahat edebilen ilk 10 ülke arasına girdiğini duyurdu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belçika’nın 7’nci sırada yer aldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz yıl vizesiz seyahat edebilen ülkeler arasında 6’ncı sıradaydık. 2017’de ise yalnızca 173 ülkeye vizesiz seyahat edebilme olanağına rağmen 4’üncü sırada yer aldık." ifadeleri kullanıldı.

JAPON PASAPORTU İLE 190 ÜLKEYE GİRİŞ YAPILABİLİYOR

Diğer ülkeler hakkında da bilgi verilen açıklamada, "Japon pasaportu çoğu kapıyı açarak 190 ülkeye vizesiz erişim imkanı sunuyor. Singapur ve Güney Kore ise 189 noktaya vizesiz ulaşım sağlıyor. Listede 3’üncü sırada yer alan Almanya ve Fransa vatandaşları ise 188 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Vizesiz yalnızca 30 ülkeye ayak basabilen Afganistan ve Irak vatandaşları ise en kötü durumda gözüküyor." denildi.