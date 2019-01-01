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Belçika'da helal kesim yasağı

Flaman Parlamentosu'ndaki siyasiler, bu kararı, hayvanlara değer verdikleri için aldıklarını söylüyor.

AA | 01.01.2019 - 11:17..
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Belçika'da helal kesim yasağı

Belçika'da Flaman Parlamentosu'nun geçen yıl kabul ettiği ve hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, bugünden itibaren küçükbaş hayvanlar için uygulamaya koyulacak.

HAYVANI UYUŞTURMA ZORUNLULUĞU

Karar, teknik altyapı yetersizliği nedeniyle ilk etapta büyükbaş hayvanlar için uygulanamasa da büyükbaş hayvanların da kesildikten hemen sonra uyuşturulması zorunlu kılınacak.

Flaman bölgesindeki teknik yetersizliğin giderilmesiyle, büyükbaş hayvanların da şoklanmadan kesilmesi yasaklanacak.

GEÇEN YIL KABUL EDİLMİŞTİ

Belçika'da, İslami usullere göre hayvan kesiminin yasaklanmasına yönelik tartışmalar geçen sene yoğunlaşmış, önce ülkedeki Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya Parlamentosu'nun Çevre Komisyonu, helal kesimin yasaklanmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

YAHUDİLER DE TEPKİLİ

İslam inancında helal, Yahudi inancında ise koşer olarak bilinen hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesine getirilen yasaklar, ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumun yoğun tepkisine yol açıyor.

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