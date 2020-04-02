taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7096
Euro
7.3478
Altın
1584.88
Borsa
89085.13
Gram Altın
341.864
Bitcoin
43484.98

Belçika’da korona fırsatçıları ürünlere zam uyguluyor

Belçika'da süpermarketler koronavirüs salgınını fırsat bilerek ürünlere zam yapıyor.

İHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Belçika’da korona fırsatçıları ürünlere zam uyguluyor

Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, bu durumu fırsata çevirmek isteyenler de oluyor.

Belçika hükümeti sürekli olarak fırsatçılara göz açtırılmayacağını ifade ederken, süpermarketlerdeki ürünlerin fiyatları fahiş şekilde artmaya devam ediyor.

Ekonomi ve Tüketiciler Bakanı Nathalie Muylle, yaptığı açıklamada konuyla ilgili bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı.

ÜLKENİN EN BÜYÜK SÜPERMARKET ZİNCİRİ ÜRÜNLERİNE ZAM YAPTI

Ülkenin en büyük süpermarket zincirlerinden birinde faturalarının karşılaştırmaları sosyal medyada gündem oldu. Süpermarketin, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan serbest dolaşımın kısıtlanması sürecinde ürünlerine zam yapması dikkat çekti.

Belçika’da korona fırsatçıları ürünlere zam uyguluyor

TEMEL İHTİYAÇ GIDALARINDAKİ FİYATLAR ARTTI

Süpermarketler Zincirinin Sözcüsü Hanne Poppe, yaptığı açıklamada sadece promosyonlu ürünlerde toplu satın almaları caydırmak için bu kararı aldıklarını ifade etti. Ancak promosyonlu ürün olarak kabul edilen bir cipsin fiyatı 1.79 Euro’dan 2.20 Euro’ya çıkarken, zorunlu besinler olarak kabul edilen sütün fiyatının 0,80 Euro’dan 1.10 Euro’ya, unun fiyatının 0.35 Euro’dan 0.70 Euro’ya, şekerin fiyatının ise 1.20 Euro’dan 1.80 Euro’ya çıkması dikkat çekti.

Belçika’da korona fırsatçıları zam üstüne zam yapıyor VİDEO

MARKETLERDE RAFLAR BOŞ KALDI

Belçika’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler market raflarının boşalmasına neden oldu. Belçikalılar salgın nedeni ile marketlere akın edince pek çok markette rafların boş kaldığı görülürken, birçok kentte market rafları 1 haftadan uzun süredir boş duruyor. Market yetkilisi, yaptığı açıklamada ‘’Bazı mağazalarda raflarda ki ürünlerin eksik olma nedeni çalışanların henüz yeniden stoklamaya devam etmek için zamanlarının olmaması’’ ifadesini kullandı.

Belçika’da korona fırsatçıları ürünlere zam uyguluyor

MARKETLER KAVGALARI ÖNLEMEK İÇİN ÜRÜNLERİN FİYATLARINI CAMA ASIYOR

Belçika’da pirinç, makarna, un ve tuvalet kağıdı en fazla aranan ürünler oldu. Marketler ellerinde bulunan ürünlerin fiyatlarını camlara asarken, aradığı ürün olmayan vatandaşlar ise sıradan çıkıyor. Market yetkilisi, bu kararın marketlerde tuvalet kağıdı için çıkan kavgalar yüzünden alındığını açıkladı.

Belçika’da korona fırsatçıları ürünlere zam uyguluyor

İlginizi Çekebilir
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
Fransa’nın hastaneleri ve huzurevleri için sipariş ettiği maskelerin Çin’de uçağa yüklendiği sırada ABD tarafından fiyatının iki katına satın alındığı belirtildi.
ABD'de 4 bin 475 kişi koronavirüs nedeniyle öldü
ABD'de 884 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 4 bin 475'e çıktı.
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Yeni Zelandalı bir kişinin, yurtdışı seyahati sırasında yediği domates salçasının tadını 'metalik' olarak algılaması sayesinde koronavirüs kaptığını tespit ettiği belirtildi.
Fransa'da 3.6 milyon kişi korona nedeniyle işsiz kaldı
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle 3.6 milyon kişinin işsiz kaldığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
489
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
108
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
13
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
4
ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı
ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı
16
Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı
59
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir