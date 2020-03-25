Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'da, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülkede süpermarket, eczane, banka ya da acil durumlar dışında evden ayrılmak yasak.

BELÇİKA'DA HER YER ÇÖP

Belçika'da yaşayan bir Türk, çektiği videoda sokakların halini gözler önüne serdi.

Avrupa'nın göbeğinde çöplerin etrafa saçıldığı ve görevliler tarafından kaldırılmadığı görüldü.

"DEVLETİNİZLE GURUR DUYUN"

Videoyu çeken kişi, sokaklarda ilaçlama yapılmadığını da belirterek, "Türkiye'dekiler! Herkesten şikayet etmeyin, her şeyden şikayetçi olmayın. Burası Avrupa'nın baş şehri Belçika. Bırakın sokaklarımızı ilaçlamayı, gördüğünüz gibi çöplükten geçilmiyor. Çöplerimiz dahi toplanmadı. Halinize şükredin, devletinizle gurur duyun." diye konuştu.

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