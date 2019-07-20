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Belediye başkanı kendini müdür olarak atadı

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, müdür olarak atanmasının ve çift maaş almasının tamamen yasal olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 10:26..
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Belediye başkanı kendini müdür olarak atadı

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla belediye şirketine müdür olarak atandı.

ÇİFT MAAŞ: 8 BİN + 7 BİN 500 LİRA

Bu atamayla CHP'li başkanın aylık gelirii, 15 bin 500 liraya çıktı.

8 bin lira lira maaşı olan İlkay Girgin Erdoğan'ın 7 bin 500 liralık ikinci maaşı İzmir'de tartışmalara neden oldu.

"KARAR TAMAMEN YASAL"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li Erdoğan, atamam kararının ve çift maaş almasının yasalara tamamen uygun olduğunu söyledi.

İlkay Girgin Erdoğan, "Hakkımda iddia edilen belediye iştirakine müdür olarak atanmam tamamen yasal olup bu görev şahsıma Karaburun Belediye Meclis kararı ile verilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak basında çıkan haberlerin tamamı karalamaya yönelik olup görevimin dayanağı yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen yasa maddeleri ve yüksek mahkeme kararlarıdır" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı kendini müdür olarak atadı

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