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Belediye başkanıyla görüşemeyince ortalığı dağıttı

Yalova Belediye Başkanı ile görüşmek isteyen bir şahıs, olumsuz cevap alınca belediye içerisinde 2 el ateş ederek ortalığı yıktı.

İHA | 05.12.2018 - 12:13..
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Saat 11.00 sularında belediye binasına gelen Ö.D., belediye başkanı ile görüşmek istediğini yetkililere iletti. Yetkililerden "Belediye başkanı burada yok" cevabını alan şahıs, "Burada olduğunu biliyorum. Görüşmek istemiyorsa o benim ayağıma gelecek" diyerek silahını çıkartıp havaya 2 el ateş etti.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Siniri geçmeyen şüpheli, ortalığı da dağıttı. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplere teslim olan Ö.D., Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.

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