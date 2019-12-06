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Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

AK Parti'li Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı, "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediyede çalışan bir şoförü tuvalet önünde oturtarak, geçen herkese selam verme cezası verdi.

Haber Merkezi | 06.12.2019 - 02:14..
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Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

AK Parti'li Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, mesai saatinin bitimine dakikalar kala belediyedeki bir ofise girdi.

"NEDEN BENİ GÖRÜNCE AYAĞA KALKMIYORSUN"

İpekçi, aynı ofiste işlem yaptıran, belediyenin kadrolu şoförü E.T.’ye kendisini görüp ayağa kalkmadığı gerekçesiyle “Beni tanımadın mı? Neden beni görünce ayağa kalkmıyorsun?” diye çıkıştı. 30 yaşındaki E.T., “Başkanım sizin olduğunuzu fark etmedim” dedi. Buna karşın İpekçi, “Peki öyle olsun gel bakalım” diyerek E.T.’yi çağırdı.

İŞSİZ KALMAKTAN KORKTUĞU İÇİN TALİMATA UYDU

Başkanlık katındaki koridora çıkan Başkan Yardımcısı İpekçi, bir odadan aldığı sandalyeyi koridorun başındaki, çocuk tuvaletinin bulunduğu bölüme koydu. Şoför E.T.’ye dönen İpekçi, “Bundan sonra burada oturacaksın.  Buradan geçen herkese selam verip ayağa kalkacasın” diye talimat verdi. Bugün işe gelen şoför E.T. ise kovulup işsiz kalkmaktan korktuğu için çaresiz bir şekilde koridordaki sandalyede oturup mesaiye başladı.

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

ÇALIŞANLARIN TEPKİ GÖSTERMESİ ÜZERİNE DURUM BELEDİYE BAŞKANINA İLETİLDİ

Veysel İpekçi’yi gördükçe ayağa kalkan E.T.’yi mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Birkaç çalışanın tepki göstermesi üzerine durum telefonla, gün boyunca binada bulunmayan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’e iletildi.

Başkan Demir’in yardımcısı Veysel İpekçi’yi telefonla arayıp uyardığı, bunun üzerine de İpekçi’nin E.T.’ye verdiği ‘cezayı’ sonlandırmak zorunda kaldığı öğrenildi.

BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

Belediye Başkanı Bünyamin Demir olayın yayılmasının ardından: "Başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz." açıklamasını yaptı.

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

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