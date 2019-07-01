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Belediye personelinin köpekle konuştuğu anlar

Antalya'da bir belediye personelinin belediye binası önünde yatan sokak köpeğini kaldırmak için nezaketi elden bırakmadan dil döktüğü ve köpeğin kalkıp gittiği anlar gülümsetti.

İHA | 01.07.2019 - 17:42..
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Antalya Korkuteli Belediyesi önünde sıcaklardan bunalan bir köpek, binanın kapı girişindeki gölgeye yatarak serinlemek istedi ancak bir rahat edemedi.

ARKADAŞI KAYDA ALDI

Belediye önünde uzanan köpeğin yanına gelen bir belediye personeli, tatlı bir dille köpeğe seslendi. Kapının önünden kalkması gerektiğini ifade eden belediye çalışanının bu hallerini bir arkadaşı, telefonla görüntüledi.

Belediye personelinin nezaketi, sokak köpeğini yerinde etti İZLE

"KAPININ ÖNÜNDE YATIYORSUN BABACIM"

Belediye çalışanı köpekle konuşarak, "Hayvanları severiz, hayvanların doğal yaşam ortamına karşı değiliz ama kapının önünde yatıyorsun babacım. İnsanlar gelip geçerken rahatsız oluyor. Defalarca söyledik ama biz, karşıda park var." dedi.

Belediye personelinin köpekle konuştuğu anlar

KONUŞMASINA DAYANAMADI, KALKIP GİTTİ

Derdini anlatan belediye personeline "hav" bile demeyen köpek, bir süre sonra dayanamayarak, yerinden kalkıp gitti.

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