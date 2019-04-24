Bengü bebek nasıl yıkanır öğrendi

Bengü, doğuma hazırlanıyor. 6 aylık hamile olan Bengü’nün kızı olacak.

MAKET BEBEĞİ YIKADI

Ünlü şarkıcı, Zeynep ismini verecekleri bebeğini kucağına almadan önce annellerinin bilmesi gereken her şey için ders almaya başladı. Maket bebek üzerinde deneme yapan Bengü, bebeği tutmayı, kucaklamayı, altını bezlemeyi ve banyo yaptırmayı öğrendi.

BABA DA DERSLERE KATILDI

O anları kayda alan Bengü, sosyal medya hesabından, “Kucağıma yakışmış mı?” notu ile takipçileriyle paylaştı.

Bengü'yü derslerde eşi Selim Selimoğlu da yalnız bırakmadı.