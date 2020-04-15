taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8917
Euro
7.5081
Altın
1723.01
Borsa
96309.15
Gram Altın
380.881
Bitcoin
46557.89

Bengü canlı yayında ağladı

Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle görüşemeyen Bengü, annesiyle babasıyla konuşunca gözyaşlarına engel olmadı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Bengü canlı yayında ağladı

Şarkıcı Bengü, eşi Selim Selimoğlu ve kızıyla birlikte koronavirüs salgınından korunmak adına evinde karantinaya girdi.

Şarkıcı, takipçilerine moral vermek adına Instagram'da canlı yayın açtı. Takipçileriyle sohbet halinde olan Bengü, katılımcılar arasında anne ve babasını görünce duygusal anlar yaşadı.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Salgın sebebiyle bir süredir anne ve babasını göremeyen Bengü, "Çok özlemişiz. Babam da canlı yayına katıldı. Çok tatlısınız. Herkes burada, sizi yerim. Bizim ekip de toplandı. Şahanesiniz, bir derin nefes alayım şöyle. Hakikaten neler oldu değil mi? Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok özledim. En başta herkesin sağlıklı olduğunu bilmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

Herkesi çok özlediğini dile getiren Bengü, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Bengü canlı yayında ağladı

İlginizi Çekebilir
Fazıl Say: Ece ile karantina güzel geçiyor
Dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan'ın doğum günü için Instagram'da romantik bir mesaj paylaştı.
Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür
Aras Bulut İynemli, filmini çok beğenen Neymar'a teşekkür etti.
Kaan Yıldırım annesi ile babasını sildi
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını artık Instagram'dan takip etmiyor.
İrem Sak'tan Mustafa Sandal itirafı
Ünlü oyuncu İrem Sak, genç kızlığından beri Mustafa Sandal'a hayran olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
369
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
1818
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
377
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
243
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
262
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
328
İrem Sak'tan Mustafa Sandal itirafı
İrem Sak'tan Mustafa Sandal itirafı
107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir