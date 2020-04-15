Bengü canlı yayında ağladı

Şarkıcı Bengü, eşi Selim Selimoğlu ve kızıyla birlikte koronavirüs salgınından korunmak adına evinde karantinaya girdi.

Şarkıcı, takipçilerine moral vermek adına Instagram'da canlı yayın açtı. Takipçileriyle sohbet halinde olan Bengü, katılımcılar arasında anne ve babasını görünce duygusal anlar yaşadı.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Salgın sebebiyle bir süredir anne ve babasını göremeyen Bengü, "Çok özlemişiz. Babam da canlı yayına katıldı. Çok tatlısınız. Herkes burada, sizi yerim. Bizim ekip de toplandı. Şahanesiniz, bir derin nefes alayım şöyle. Hakikaten neler oldu değil mi? Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok özledim. En başta herkesin sağlıklı olduğunu bilmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

Herkesi çok özlediğini dile getiren Bengü, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.