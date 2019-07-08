Bengü yatak sırrını paylaştı

Kızı Zeynep'i kucağına almak için gün sayan şarkıcı Bengü, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda buldu.

Geçtiğimiz yıl iş insanı Selim Selimoğlu ile hayatını birleştiren Bengü, eşi ile birlikte verdiği röportajla dikkat çekti.

"SELİM'İN GELİŞİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

7,5 aylık hamile olan güzel şarkıcı, "Yalnız olmaktan hiç ama hiç hoşlanmıyorum. Bu yüzden akşamları Selim'in eve gelişini dört gözle bekliyorum. Ayrıca çok sevdiğim için de çok kıskanıyorum. Yatağa asla küs girmiyoruz" sözleriyle özel anını sevenleriyle paylaştı.