Bengü'nün doğumu yaklaşıyor

Yakın bir kız bebeği dünyaya getirecek olan şarkıcı Bengü, karnı burnunda sahne aldı.

KİRAZ FESTİVALİNDE SAHNE ALDI

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediyesince bu yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'ne katılan Bengü, sevilen şarkılarını seslendirdi.

EĞLENDİ, EĞLENDİRDİ

Güvenlik görevlilerinin yardımıyla sahnede yerini alan Bengü, karnı burnunda olmasına rağmen sahnede oldukça hareketli figürler sergiledi. Konser alanını dolduran yüzlerce vatandaş da zaman zaman ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti.

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"KIZIMLA BİRLİKTE BURADAYIM"

Şarkı arasında duygularını dile döken Bengü, "Bugün kızımla birlikte burada sahnedeyim. Ve burada olmaktan son derece mutluyum. Tekirdağ'ı seviyorum. Kirazını da ayrı seviyorum." dedi.

Bengü’nün konseri gece geç saatlere kadar sürdü.