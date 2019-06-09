taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8301
Euro
6.6134
Altın
1340.62
Borsa
93809.09
Gram Altın
251.354

Bengü'nün doğumu yaklaşıyor

Neredeyse yedinci ayına giren Bengü, sahneleri terk etmiyor, karnı burnunda şarkılarını söylüyor.

İHA | 09.06.2019 - 09:38..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Yakın bir kız bebeği dünyaya getirecek olan şarkıcı Bengü, karnı burnunda sahne aldı.

KİRAZ FESTİVALİNDE SAHNE ALDI

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediyesince bu yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'ne katılan Bengü, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bengü'nün doğumu yaklaşıyor

EĞLENDİ, EĞLENDİRDİ

Güvenlik görevlilerinin yardımıyla sahnede yerini alan Bengü, karnı burnunda olmasına rağmen sahnede oldukça hareketli figürler sergiledi. Konser alanını dolduran yüzlerce vatandaş da zaman zaman ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Bengü'nün doğumu yaklaşıyor

Bengü'nün doğumu yaklaşıyor VİDEO

"KIZIMLA BİRLİKTE BURADAYIM"

Şarkı arasında duygularını dile döken Bengü, "Bugün kızımla birlikte burada sahnedeyim. Ve burada olmaktan son derece mutluyum. Tekirdağ'ı seviyorum. Kirazını da ayrı seviyorum." dedi.

Bengü'nün doğumu yaklaşıyor

Bengü’nün konseri gece geç saatlere kadar sürdü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar adayların moderatörlüğünden vazgeçti

Uğur Dündar adayların moderatörlüğünden vazgeçti

522
Deschamps: Türkiye'den sağlam bir tokat yedik

Deschamps: Türkiye'den sağlam bir tokat yedik

121
Almanya beyin göçüne kapılarını açtı

Almanya beyin göçüne kapılarını açtı

57
Hasan Ali'nin performansı sonrası paylaşılan capsler

Hasan Ali'nin performansı sonrası paylaşılan capsler

34
Fransız medyası: Türkler Fransa'ya 2. yenilgiyi tattırdı

Fransız medyası: Türkler Fransa'ya 2. yenilgiyi tattırdı

43
Champ Elysee'de Türkiye sloganları

Champ Elysee'de Türkiye sloganları

40
Tunceli'de öldürülen 5 kadın teröriste ait mühimmatlar

Tunceli'de öldürülen 5 kadın teröriste ait mühimmatlar

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir