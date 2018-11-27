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Bensu Soral: Cimri değilim

Şu sıralar Organize İşler 2 filminin heyecanını yaşayan Bensu Soral, para biriktirdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 11:52..
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İçerde dizisiyle yıldızı parlayan Bensu Soral ile Hakan Baş çifti, arkadaşlarıyla Bebek'te bir mekanda buluştu.

"PARA KAZANMAYA YENİ BAŞLADIM"

Şu sıralar vizyon için gün sayan Organize İşler 2 filminin heyecanını yaşayan Bensu Soral, manevi yönü yüksek biri olduğunu ifade etti. 27 yaşındaki Bensu Soral, "Para kazanmaya yeni başladım ama hiçbir yatırım yapmadım" dedi.

"CİMRİ DEĞİL TUTUMLUYUM"

Bensu Soral sözlerine şöyle devam etti: "Cimri değilim, tutumluyum. Boş yere para harcamam, bankada biriktiriyorum, ileride lazım olacak."

Güzel Oyuncu Bensu Soral-FOTO GALERİ

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, eylül ayında İstanbul-Beşiktaş'ta dünyaevine girmişti. Çift düğünün ardından balayı için Bahamalar'ı tercih etmişti.

Bensu Soral: Cimri değilim

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