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Bensu Soral: Hamile kalamam

Ünlü oyuncu Bensu Soral, iş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 12:59..
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En son ‘İçerde’ dizisinde rol alan Bensu Soral, merak edilenlerini anlattı. Evliliğinin iyi gittiğini söyleyen Soral, şu sıralar hamile kalamayacağını söyledi.

İşte Bensu Soral’ın açıklamalarından satır başları…

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM HAKAN"

"Şimdilik netleşen bir proje yok. Güzel bir iş olursa yapmak isterim. Hakan’ın benim dizilerde oynamamamı istemesi gibi bir durum söz konusu değil. En büyük destekçim Hakan bu konuda, birlikte bakıyoruz projelere beraber karar veriyoruz. Benim iş anlamında kurallarım yok, tabi her şeyin bir sınırı var.

"İNŞALLAH BİR ÇOCUĞUM OLUR"

Çocuk tabii ki istiyorum. Zaten çocukları da çok seviyorum ama zamanı var. Şu an yüzü olduğum bir marka var, onun için de fiziğime dikkat etmem gerekiyor. O yüzden bu aralar hamile kalamam. Onun dışında kısmet. İnşallah bir çocuğum olur."

Bensu Soral: Hamile kalamam

Bensu Soral: Hamile kalamam

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