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Benzine 13 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam geldi.

AA | 27.03.2020 - 17:08..
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam geldiğini duyurdu.

Ankara ve İzmir'de ortalama 5.17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.08 liradan 5.21 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzine 13 kuruş zam

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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