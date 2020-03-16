taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3472
Euro
7.0775
Altın
1545.13
Borsa
95605.22
Gram Altın
315.039
Bitcoin
34725.62

Benzine 7 kuruş zam yapılıyor

Zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

AA | 16.03.2020 - 10:08..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Geçen hafta yapılan iki büyük indirimin ardından benzine bu kez zam geliyor.

Benzinin litre fiyatı 7 kuruş zam yapılacak. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

7 KURUŞLUK ZAM

İndirimle birlikte İstanbul'da 5.53 lira olan benzinin litre fiyatı, 5.60'a yükselecek. Ankara'da 5.62 liradan satılan benzin, 5.55 liraya, İzmir'de ise 5.63'ten 5.70'e çıkacak.

BENZİN MOTORİNDEN UCUZ HALE GELDİ

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak benzinin litre fiyatına geçen hafta iki büyük indirim yapılmıştı. Toplamda 1.1 liraya varan indirimler sonucu benzin motorinden ucuz hale gelmişti.

Motorinin litresi İstanbul'da 5.67; Ankara'da 5.74; İzmir'de ise 5.75 liradan satılıyor.

İlginizi Çekebilir
8 büyük ABD bankası, hisse geri alımlarını durdurdu
ABD'nin 8 büyük bankası, 2020'nin ilk ve ikinci çeyreğinde hisse geri alımlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
Avrupa, ABD, İngiltere, Kanada, Japonya ve İsviçre merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvenceye almak için swap hattını genişletme kararı aldı.
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.
Petrol devlerinin kaybı 495 milyar dolar
Rus petrol firmalarının hisseleri yüzde 20'den fazla düşerken, ABD'nin en büyük 6 petrol şirketinin piyasa değeri toplam 97 milyar dolar eridi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
745
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
71
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
155
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
24
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
20
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
25
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir