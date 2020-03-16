Benzine 7 kuruş zam yapılıyor

Geçen hafta yapılan iki büyük indirimin ardından benzine bu kez zam geliyor.

Benzinin litre fiyatı 7 kuruş zam yapılacak. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

7 KURUŞLUK ZAM

İndirimle birlikte İstanbul'da 5.53 lira olan benzinin litre fiyatı, 5.60'a yükselecek. Ankara'da 5.62 liradan satılan benzin, 5.55 liraya, İzmir'de ise 5.63'ten 5.70'e çıkacak.

BENZİN MOTORİNDEN UCUZ HALE GELDİ

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak benzinin litre fiyatına geçen hafta iki büyük indirim yapılmıştı. Toplamda 1.1 liraya varan indirimler sonucu benzin motorinden ucuz hale gelmişti.

Motorinin litresi İstanbul'da 5.67; Ankara'da 5.74; İzmir'de ise 5.75 liradan satılıyor.