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Benzin zammına yalanlama

Seçim arefesinde piyasaları yönlendirmenin kimseye faydasının olmayacağını söyleyen EPDK Başkanı, şu an için bir zammın söz konusu olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 14:44..
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Bazı basın yayın organlarında çıkan benzine zam yapılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"MİLLETİMİZİN MORALİNİ OLUMSUZ ETKİLER"

"Kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz, bir zam söz konusu değil. Ülkemiz seçim arifesinde… Bu süreçte manipülasyon yapmak, piyasaları yönlendirmek kimseye kazandırmaz, aksine kaybettirir.

Benzin zammına yalanlama

Manipülatif haberler hem ülke ekonomimizi hem de milletimizin moralini olumsuz yönde etkiler.

Biz, gerek basın mensuplarımızdan gerekse vatandaşlarımızdan bu tip kaynağı belirsiz, iyi niyetten uzak ve maksatlı haberlere itibar etmemelerini bekliyoruz."

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