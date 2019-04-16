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Berat Albayrak'tan ABD'ye: Kaygılarımızı ciddiye alın

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington'da Türk ve Amerikalı iş adamları ile yatırımcılara seslendi.

AA | 16.04.2019 - 06:24..
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Bakan Albayrak, ABD'nin başkenti Washington'da Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansın gala yemeğinde katılımcılara hitap etti.

BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞME

Bakan Albayrak, Beyaz Saray'da da sabah saatlerinde muhatapları ve mevkidaşıyla bir araya geldiğini ve bu görüşmenin çok olumlu geçtiğini söyledi.

Türkiye’den ATC yıllık konferansına üst düzey katılımın Türkiye’nin bu toplantıya verdiği önemi ortaya koyduğunu belirten Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"CEZALANDIRICI ÖNLEMLER FAYDA GETİRMEZ"

“NATO çerçevesinde Türkiye-ABD güvenlik ittifakının tarihi derinliği ve kurumsal gücü ikili ilişkilerimizin temel taşıdır.”

"Türkiye-ABD ittifakını derinleştirmek için sorunların bizi pozitif bir ajandayla geleceğe bakmaktan alıkoymasına izin vermemeliyiz."

"Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel güvenlik ortaklığımız kadar da güçlü olmalıdır."

"Cezalandırıcı önlemler ilişkilerimize hiç yardımcı olmadı ve başarılı da olamadı. Okyanusun bu tarafındaki dostlarımızın bizim kaygılarımızı ciddiye almasını istiyoruz"

Berat Albayrak'tan ABD'ye: Kaygılarımızı ciddiye alın

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