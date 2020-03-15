taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3295
Euro
7.033
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
311.389
Bitcoin
35846.85

Berbere gelen adam cam kapıyı kırarak dışarı çıktı

Adıyaman'da, berberde tıraş olduktan sonra cam kapıya yönelen kişi, fark etmediği kapıyı kırması sonucu yaralandı.

DHA | 15.03.2020 - 14:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adıyaman'ın Kapcami Mahallesi'nde Bashar Ali'ye ait olan berbere gelen bir müşteri, tıraş olduktan sonra dışarı çıkmak isterken talihsiz bir kaza yaşadı.

CAM KAPIYI KIRDI

Cam kapıyı fark etmeyen kişi, kapıya hızla çarpması sonucu camı kırarak, dışarı çıktı. Hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu.

Berbere gelen adam cam kapıyı kırarak dışarı çıktı ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla gelen sağlık görevlileri, müşteriyi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Berbere gelen adam cam kapıyı kırarak dışarı çıktı

Berbere gelen adam cam kapıyı kırarak dışarı çıktı

İlginizi Çekebilir
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ortalığı birbirine kattı
Antalya'da yakalanan ehliyetsiz sürücü ve yakınları polise karşı direnince, ekipler biber gazıyla müdahalede bulunarak 5 kişiyi gözaltına aldı.
Mersin’de 91 kilo kaçak bozuk et ele geçirildi
Zabıta ekiplerince ele geçirilen bozuk etler, yakılıp toprağa gömülerek imha edildi.
CHP'nin kongresine korona engel olamadı
Koranavirüse karşı alınan tüm tedbirlere rağmen kongre gerçekleştiren CHP'de, Canan Kaftancıoğlu, kadın üyelere konuşma yaptı.
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Sumbas'da saat 13.35'de, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
927
Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı
Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı
647
Umreden gelenler karantina altında
Umreden gelenler karantina altında
373
İlber Ortaylı'dan stokçulara sert tepki
İlber Ortaylı'dan stokçulara sert tepki
344
Luiz Gustavo: Sorumluluğu kabul etmeliyiz
Luiz Gustavo: Sorumluluğu kabul etmeliyiz
111
Sarı Yelekliler, polisi korona ile korkuttu
Sarı Yelekliler, polisi korona ile korkuttu
64
Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor
Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor
47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir