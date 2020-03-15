Adıyaman'ın Kapcami Mahallesi'nde Bashar Ali'ye ait olan berbere gelen bir müşteri, tıraş olduktan sonra dışarı çıkmak isterken talihsiz bir kaza yaşadı.
CAM KAPIYI KIRDI
Cam kapıyı fark etmeyen kişi, kapıya hızla çarpması sonucu camı kırarak, dışarı çıktı. Hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu.
Berbere gelen adam cam kapıyı kırarak dışarı çıktı ViDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla gelen sağlık görevlileri, müşteriyi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Tedaviye alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.