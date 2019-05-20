Beren Saat: Bundan sonra kafamız rahat

Kenan Doğulu ile ayrılacağı iddia edilen Beren Saat, kafa karıştıran Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Sürekli eski sevgilisi Efe Güray'la ilgili paylaşımlarda bulunan Saat, bugün de bir kız arkadaşının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"NEŞEMİZ YERİNDE OLSUN"

Beren Saat, yaptığı paylaşıma ''İyi ki doğdun Rez! Yan yana tüm direnişlerimiz ve bunca yıldır değişmeyen dostluğun için teşekkür ederim. Bundan sonra kafamız rahat; sağlık olsun, neşemiz yerinde olsun, gerisini çözeriz. İyi ki varsın'' notunu düştü.