Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu arasında yaşanan süreç son dönemde magazin dünyasının gündemine oturdu.
Geçtiğimiz günlerde Beren Saat, Nişantaşı'nda 5 paket sigara alırken görüntülenmişti. Ayrılık sonrası stresli olduğu belirtilen Beren Saat'in parmağından alyansını çıkardığı görüldü.
28 MART'TA BOŞANACAKLAR
Şimdi de Beren Saat-Kenan Doğulu çifti ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. İddiaya göre Beren ile Kenan 28 Mart günü anlaşmalı olarak boşanacak.
TAZMİNAT İSTEMİYOR
Evi ayıran Beren Saat'in Kenan Doğulu'dan herhangi bir şekilde tazminat talep etmediği belirtiliyordu.