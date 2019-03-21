Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor

Ağrı Valiliği, Ağrı Tekstil Kent Projesi kapsamında verdiği teşvikle yatırımcıları çekip, istihdam imkanı sağlıyor. Bu kapsamda Yeşil Tekstil kente 5 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı fabrika kuracak.

Manken Özge Ulusoy ile iş insanı Faruk Çolakoğlu yeniden bir araya gelme kararı aldı.

Başarılı sanatçı Özgün down sendromlu oğlu Ediz ile ilgili ders verici nitelikteki yazısı ile günün en değerli ve fark ettiren paylaşımını yaptı...

7

Çalıkuşu ve Kürk Mantolu Madonna çok okunan kitaplar oldu

Türk Kütüphaneciler Derneği, üniversiteler ve halk kütüphanelerinden en çok ödünç alınan kitapları araştırdı. Buna göre, Çalıkuşu ve Kürk Mantolu Madonna 2018'de ençok okunan kitapların başında geldi.