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Beren Saat ile Serpil Doğulu'nun arası düzeldi

Eşi Kenan Doğulu ile yaşadıkları sorunları 6 ay önce aşan Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile olan arasındaki sorunları da halletti.

Haber Merkezi |
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Beren Saat ile Serpil Doğulu'nun arası düzeldi

Uzun zamandır özel hayatında sorunlar yaşayan Beren Saat, hayatındaki her şeyi yoluna sokmaya başladı.

Eşi Kenan Doğulu ile yaşadıkları sorunları 6 ay önce aşan Beren Saat, 2017 yılından beri görüşmediği  kayınvalidesi Serpil Doğulu ile de buzları 1.5 ay önce eritti.

BEREN İYİ GELİN OLDU

Tarafları Kenan Doğulu bir araya getirdi. Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu’yu sık sık görüntülü arıyor. İhtiyaçları için market ve eczaneye sipariş veriyor. Ayrıca evde yaptığı ekmek çeşitlerini, Serpil Doğulu’ya gönderiyor.

Çiftin geçen yıl yaşadığı 6 aylık ayrılık sırasında da Serpil Doğulu, şu yorumu yapmıştı: "Onlara karışmıyorum, kendileri bilir..."

Beren Saat ile Serpil Doğulu'nun arası düzeldi

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