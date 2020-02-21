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Beren Saat - Selçuk Yöntem buluşması

Aşk-ı Memnu'nun yıldızları Beren Saat ile Selçuk Yöntem yıllar sonra buluştu.

Haber Merkezi | 21.02.2020 - 07:45..
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Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Adnan karakterlerine hayat veren Beren Saat ve Selçuk Yöntem 10 yıl sonra tekrar bir araya geldi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, Selçuk Yöntem’in rol aldığı Amadeus isimli tiyatro oyununu izlemeye gitti.

" NE İYİ ETTİLER"

Ünlü çift, oyun sonrasında kulise giderek usta oyuncu Selçuk Yöntem'i ziyaret etti. Selçuk Yöntem kuliste çekilen fotoğrafları "Beren ve Kenan dün gece Amadeus'a geldiler ne iyi ettiler" notuyla paylaştı.

Beren Saat ile Selçuk Yöntem, 2008 - 2010 yılları arasında ekrana gelen unutulmaz dizi Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Adnan rollerini canlandırmışlardı.

Beren Saat - Selçuk Yöntem buluşması

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