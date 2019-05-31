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Beren Saat: Sen masumiyetini kaybettin Kenan

Sürekli eşi Kenan Doğulu ile boşanacakları iddia edilen Beren Saat'ten yeni paylaşım geldi.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 13:26..
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Beren Saat: Sen masumiyetini kaybettin Kenan

Boşanacakları iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde yeni gelişme yaşandı.

Saat, 45. yaşına giren Kenan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü oyuncunun paylaşımındaki açıklamaları yine kafaları karıştırdı.

İşte Beren Saat'in çok konuşulan açıklaması;

"AŞK ŞARKISI OLDUK"

“Ben oyun arkadaşımı buldum galiba” dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk.

"SEN MASUMİYETİNİ KAYBETTİN"

Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı...

"NAYLON FOTOĞRAFLARIMIZI AŞK SANANLAR"

Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşlarımızın gözünden hesapsızca biz işte.

"ÇOK AĞIR DUYGUSAL SÜREÇ YAŞIYORUZ"

'Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı, ben evlenmeye de göre az hevesli taraftım zaten.

"İYİ Kİ DOĞDUN DA SANA AŞIK OLDUM"

Benim için esas olan hep aşktı, aşktır! Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamlandığı yüz yıllar yaşadık.

Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabi ki yeni şarkılar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da, sana aşık oldum"

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