Beren Saat yüzüğünü çıkardı

Ünlü oyuncu Beren Saat'ten, eşi Kenan Doğulu ile ayrılacakları iddialarını güçlendirecek bir hamle geldi.

ALYANSINI ÇIKARDI

Yakın dostu Esra Dermancıoğlu ile Nişantaşı'nda buluşan Beren Saat'in, parmağındaki alyansı çıkardığı görüldü.

ARKADAŞINI GÖNDERDİ, KENDİSİ OTURMAYA DEVAM ETTİ

Arkadaşı ile sohbet ederken fazlasıyla moralsiz olduğu gözlenen ünlü oyuncu, yaklaşık 2 saat kafede kaldı. Esra Dermancıoğlu'nu yolcu eden Saat, kafede oturmaya devam etti.

HIZLICA BÖLGEDEN AYRILDI

Kafeden ayrılırken tebessüm etmeye çalışan oyuncu, hızlı bir şekilde Nişantaşı'ndan ayrıldı.

HER FOTOĞRAFTA ELLER CEPTE

Öte yandan ünlü oyuncunun, kameraları her gördüğünde ellerini ceplerine koyması, dikkatlerden kaçmıyor. Neredeyse son 2 haftadır aynı tavrı sergileyen Saat'in, alyansını çıkardığı için bu görüntüyü verdiği belirtiliyor.