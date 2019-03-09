Beren Saat yüzüğünü çıkardı

Ünlü oyuncu Beren Saat'ten, eşi Kenan Doğulu ile ayrılacakları iddialarını güçlendirecek bir hamle geldi.
ALYANSINI ÇIKARDI
Yakın dostu Esra Dermancıoğlu ile Nişantaşı'nda buluşan Beren Saat'in, parmağındaki alyansı çıkardığı görüldü.
ARKADAŞINI GÖNDERDİ, KENDİSİ OTURMAYA DEVAM ETTİ
Arkadaşı ile sohbet ederken fazlasıyla moralsiz olduğu gözlenen ünlü oyuncu, yaklaşık 2 saat kafede kaldı. Esra Dermancıoğlu'nu yolcu eden Saat, kafede oturmaya devam etti.
HIZLICA BÖLGEDEN AYRILDI
Kafeden ayrılırken tebessüm etmeye çalışan oyuncu, hızlı bir şekilde Nişantaşı'ndan ayrıldı.
HER FOTOĞRAFTA ELLER CEPTE
Öte yandan ünlü oyuncunun, kameraları her gördüğünde ellerini ceplerine koyması, dikkatlerden kaçmıyor. Neredeyse son 2 haftadır aynı tavrı sergileyen Saat'in, alyansını çıkardığı için bu görüntüyü verdiği belirtiliyor.