Beren Saat'in Kadınlar Günü paylaşımı

Oyuncu Beren Saat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Saat, İngilizce yaptığı paylaşımda kadınlardan Sabiha Gökçen'in hikayesinin izlenmesini istedi.

"GENÇ KADINLARIN..."

"Dünyanın ilk kadın savaşçı pilotu Sabiha Gökçen, bir Türk kadınıydı." diyen Beren Saat, "O kimsesizdi. Atatürk, evlat edindi. Genç kadınların, Sabiha Gökçen'in hikayesini izlemesini isterim." ifadelerini kullandı.

Beren Saat'in bu paylaşımı bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Öyle ki; Sabiha Gökçen oldukça tartışılan bir isim.

Dersim'de yaşanan katliamlarda büyük payı olduğu gerekçesiyle her zaman tartışılan Sabiha Gökçen'in adının havalimanından kaldırılması da isteniyor.

NELER OLMUŞTU?

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Dersim'de aşiretler arasında süregelen çatışmalar hükümet tarafından bastırılmak istenmişti. 1935 yılında, İsmet Paşa kendisine sunulan çeşitli raporlar üzerine, ''Dersim Planı'nı oluşturdu. Planın hazırlık ve silahsızlandırma aşaması üç yıl olarak belirlendi. 1935 yılında Tunceli Kanunu çıkartıldı ve 1936 yılında, bölgeye asker konuşlandırıldı. Ancak bölgedeki sorunlar bitmedi.

ASKERİ HAREKAT KARARI

27 Mart 1937 tarihinde Tunceli-Erzincan yolundaki bir köprünün Haydaran ve Demanan aşiretleri tarafından yakılması sonucu bölgeye bir askeri harekat yapılması gündeme geldi.

HAVA SALDIRISI İÇİN GÖREV SABİHA GÖKÇEN'E VERİLDİ

General Abdullah Alpdoğan yanına aldığı 50.000 asker ile bölgeye gitti fakat dağları bir türlü aşamadı. Bunun sonucunda bir hava saldırısı gerektiğine karar verdi. Gerekli onayı alınca Sabiha Gökçen'i davet etti. Sabiha Gökçen de kabul edip Hava Kuvvetleri'nden 3 uçak filosu ile havadan saldırı gerçekleştirdi.

Halkın saklandıkları en büyük yer olan Laş mevkiini bombaladı.

Yapılan askeri harekatlar sonrası binlerce insan öldü.

SABİHA GÖKÇEN'İN AĞZINDAN DERSİM

Sabiha Gökçen, dönemin ünlü gazetecisi Ahmet Emin Yalman'la yaptığı röportajda Dersim Katliamı hakkında çarpıcı bilgiler yer alıyor.

Dersim bombardımanı sırasında yaptığı uçuşların hayatındaki en önemli uçuşlardan bir olduğunu belirten Gökçen, bombardıman sırasındaki heyecanını asla unutamayacağını söylüyor.

Gökçen verdiği röportajda, "Dersim'deki uçuşlarım daha heyecanlı olmuştur... İnsan evvela bombalarını atıyor, bundan makineli tüfeğe geçiyor. Dersim'deki ilk bombardımanın heyecanını unutamam" ifadelerini kullanıyor.

MAĞARALARIN KAPISININ İÇİNDEN FARE GİBİ ZEHİRLEDİLER

Süleyman Demirel hükümetinin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil de Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı yıllarda Dersim'de yaşananlara şahit olmuş ve anılarını anlatmıştı: "Mağaralara iltica etmişlerdi. Ordu zehirli gaz kullandı. Mağaraların kapısının içinden. Bunları fare gibi zehirledi. Yediden yetmişe o Dersim Kürtlerini kestiler. Kanlı bir harekat oldu. Dersim davası da bitti. Hükümet otoritesi de köye ve Dersim’e girdi. Dersim böyle bitti.."