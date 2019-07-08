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Beren Saat'ten bikinili poz

Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat yazın tadını çıkarıyor

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 07:05..
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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan Beren Saat, yaz sezonunu Alaçatı'da açtı.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

Rol aldığı "Atiye" dizisinin çekimlerine verilen arayı fırsat bilen oyuncu, bir süredir arkadaşlarıyla kafa dağıtmak için tatil yapıyor.

BİKİNİLİ VE MAKYAJSIZ

Güzel oyuncu Beren Saat Instagram sayfasında bikinili bir pozunu paylaştı. Kırmızı bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Saat'in paylaşımına anında beğeni yağdı. Saat'in makyajsız olduğu hali de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı ve hayranlarından tam puan aldı.

Beren Saat'ten bikinili poz

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